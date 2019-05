Niki Lauda: lenda com duas vidas

Num dia em que o Mundo chora a morte de Niki Lauda, Record enaltece uma lenda que aproveitou da melhor forma a segunda oportunidade que a vida lhe deu, depois daquele marcante acidente em Nurburgring, em agosto de 1976. Para enaltecer o campeão e relembrar o que o tornou imortal, Record contactou um amigo que o acompanhou praticamente durante toda a carreira e dois pilotos que olham para Niki Lauda como um ídolo.

Ninguém melhor que Domingos Piedade, que acompanhou o piloto austríaco praticamente durante toda a carreira, para nos falar da marca indelével que Lauda deixou no desporto mundial.

"É um dos grandes porque, até ao seu último dia, tudo na sua vida teve um comeback. Sempre foi um lutador. Aliás, haverá outra forma de definir uma pessoa, que depois daquele acidente, volta a competir menos de mês e meio depois? Isto depois de, entre aspas, ter estado morto! Aliás, voltou a competir após receber uma extrema-unção, o que é único no desporto", frisa.

Desafiado a lembrar algumas histórias que viveram juntos, Domingos teve dificuldades a escolher mas destacou duas:

O adeus a um campeão: morreu Niki Lauda O adeus a um campeão: morreu Niki Lauda

"Ele teve o acidente no verão de 1976 e, seis meses depois, falou com o Emerson Fittipaldi, que conhecia bem o melhor cirurgião plástico do Brasil. Mas esse médico tinha uma curiosidade. Operava os pobres de São Paulo e Rio de Janeiro gratuitamente, mas carregava bem no preço a quem pudesse pagar. Por isso, quando nos encontrámos com ele a conversa foi muito curta. Eu não me lembro dos valores, mas vamos imaginar que tinham sido 100 mil dólares, esta foi a reação do Niki: «O quê? 100 mil dólares? Não! Vou deixar crescer o cabelo que é a mesma coisa e fica muito mais barato!» Isto mostra bem como ele era, dizia sempre: «Eu posso ser feio, mas tenho razões para isso. Há outros que nascem assim!»

"Outra história que também mostra a forma ligeira como ele encarava a vida. Houve um jornal que escreveu que o Niki era um grande desportista, mas que não cumpriu serviço militar. Quando confrontado com isso, esta foi a resposta dele: «É verdade! Eu fui à inspeção, puseram-me o capacete na cabeça e, como não tinha orelhas, caiu-me para os olhos. Eles viram que não dava.»

As lembranças são muitas, mas a influência de Niki Lauda ainda é maior, tendo sido, após o seu acidente, um dos grandes responsáveis pelas melhorias nas condições de segurança das pistas. "Se o acidente não tivesse acontecido, teriam morrido muitos mais pilotos", conclui Domingos Piedade, que está a fazer o luto de um amigo que lutou durante toda a sua vida.

O brutal acidente de Niki Lauda em Nurburgring O brutal acidente de Niki Lauda em Nurburgring

Tiago Monteiro e Pedro Lamy, apesar de não terem acompanhado a carreira de Niki Lauda, reconhecem a grandiosidade e a influência que teve em todos os pilotos de Formula 1 e não só.

"Personalidade incrível. Como é óbvio, não me lembro de o ver a correr, mas mais tarde percebi o que realmente significava para o desporto. Cruzei-me com ele em vários Grande Prémios e comecei a admirar cada vez mais a pessoa. Uma vida de luta! É verdade que criou muitas animosidades e inimigos até, mas isso só aconteceu devido à vontade que ele tinha de vencer e de ser o melhor. Um talento natural, quer dentro, quer fora da pista", salienta o antigo piloto de F1, Tiago Monteiro.

Por sua vez, Pedro Lamy, que corre ao lado de Mathias Lauda (filho de Niki) no Mundial de Endurance, admite que já esperava este desfecho, mas lembra com felicidade quando viu Niki Lauda no Estoril, no seu último título, em 1984. "Ele é o que um piloto deve sempre ser. Não só era um talento brutal, como sabia tudo o que queria do carro em termos técnicos. Sobreviveu devido a um verdadeiro milagre e isso tornou-o num campeão ainda mais diferenciado. Tem uma carreira e uma influência que não é indiferente a ninguém", frisa o piloto.

O Mundo diz adeus a uma lenda, mas a influência que teve e ainda tem não mais será apagada.