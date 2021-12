Novela continua: Mercedes vai recorrer da decisão da FIA

Inquéritos Max Verstappen foi um justo campeão mundial de Fórmula 1? Sim

Recusados os dois protestos apresentados junto da Federação Internacional do Automóvel (FIA) sobre tudo o que aconteceu nas últimas voltas do Grande Prémio de Abu Dhabi, a Mercedes vai agora recorrer da decisão tomada este domingo pelos diretores de corrida para o Tribunal de Grande Instância de Paris.A escuderia alemã, que hoje viu Max Verstappen ser coroado o novo campeão mundial de Fórmula 1 ao vencer no Circuito de Yas Marina, acredita que ainda poderá ter uma palavra a dizer sobre a classificação final do campeonato de pilotos.