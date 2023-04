Novidades na Mercedes: James Allison volta a ocupar o cargo de diretor técnico

A Mercedes deu esta sexta-feira uma excelente notícia aos fãs da equipa. A escuderia alemã anunciou, através do chefe de equipa Toto Wolff, o regresso de James Allison ao cargo de diretor técnico. O engenheiro britânico, de 55 anos, estava desde abril de 2021 responsável pela área tecnológica, aliando a função de diretor técnico da INEOS Team UK Britannia America's Cup Team, um dos principais patrocinadores da Mercedes-AMG F1 Team que atua no campeonato britânico de vela.

"Este processo de troca foi proposto pelo próprio Mike Elliot. Trocámos os papéis. O Mike vai tornar-se chefe de tecnologia, com a sua brilhante mente científica, e o James Allison regressou à sua posição de diretor técnico. A avaliação do Mike foi, e a intuição dele é realmente admirável, de que com o James teremos um gladiador na batalha e as tropas vão atravessar o fogo por ele e com ele", disse Toto Wolff, em declarações citadas pelo 'Autosport'.

Para quem desconhece este nome, de salientar que James Allison está na Fórmula 1 desde 1991, altura em que esteve na Benetton, Larrousse e Ferrari. Nos anos seguintes, entre 2005 e 2013, foi diretor técnico da Renault/Lotus. Em maio de 2013 regressou à Ferrari, onde esteve por três anos. E, por fim, está na Mercedes-AMG desde fevereiro de 2017.

De salientar ainda que James Allison esteve na conceção de 11 carros campeões. O britânico desenvolveu o F1-2000, F2001, F2002, F2003-GA e o Ferrari F2004, que deram cinco títulos consecutivos a Michael Schumacher, entre 2000 e 2004. James Allison desenvolveu ainda o R25 e o R26, que deram o bicampeonato mundial a Fernando Alonso, em 2005 e 2006, para além de ter 'dedo' nos últimos quatro títulos conquistados pela Mercedes-AMG Petronas F1 Team, com a conceção do W09, W10, W11 e W12 - apenas o último não resultou na conquista de um título de campeão em pilotos.

