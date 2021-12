Novo presidente da FIA admite possível sanção a Hamilton: «Regras são regras. Não há perdão»

Um dia depois de ter sido anunciado como novo presidente da FIA , Mohammed Ben Sulayem assumiu que uma das suas primeiras tarefas será guiar o organismo no sentido de perceber se Lewis Hamilton violou efetivamente os regulamentos ao não marcar presença na gala realizada esta quinta-feira. E se se confirmar que tal aconteceu, Ben Sulayem deixa claro que não haverá perdão ao britânico, que como se sabe está de costas voltadas com o organismo por conta do final polémico do Mundial de Fórmula 1 deste ano."No final de contas, regras são regras. Por isso vamos olhar para elas e perceber se houve alguma violação. Claro que vamos seguir as nossas regras. Mas não vamos fazer com que um campeão não se sinta bem. É fácil e barato ser bom para as pessoas. E isso é também algo que motiva. Mas se há alguma violação, não haverá qualquer perdão nisso. O perdão existe, mas regras são regras. E eu digo sempre 'as regras não se fazem, um homem é quem as fez'. E elas podem ser melhoradas e mudadas por homens. Por isso as regras estão lá para ser melhoradas", disse.Ben Sulayem assume entender que Hamilton esteja em baixo, mas volta a lembrar que regras são regras. "Sei que o Lewis está triste com o que se passou e a palavra que digo é que ele está abalado. Mas temos de analisar e ver se houve alguma violação. Não posso dizer se houve. Sou presidente há poucas horas e já comecei a dar respostas sem saber os factos".Em causa está o artigo 6.6 dos regulamentos, onde é referido que os "pilotos que acabem em primeiro, segundo e terceiro no campeonato têm de estar presentes na gala anual da FIA". Se Hamilton for considerado culpado, ao que tudo indica será penalizado financeiramente.