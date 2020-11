«Nunca tinha visto tanto fogo nos 12 anos que levo aqui»

Romain Grosjean escapou ileso ao assustador acidente que sofreu na primeira volta no Bahrein e muito terá a agradecer a Alan van der Merwe, o condutor do carro médico, que mesmo sem qualquer proteção extra não duvidou em se lançar para resgatar o piloto da Haas no meio das chamas. Após o acidente, já recuperado das emoções vividas, o sul-africano de 40 anos assumiu que aqueles instantes pareceram uma eternidade.





"Nunca tínhamos visto tanto fogo... Em 12 anos, nunca vi tanto fogo na sequência de um impacto daqueles. Precisámos de uns instantes para processar tudo, tenho a certeza que foram só uns segundos, mas pareceu uma eternidade. E depois o Romain saiu pelo próprio pé do carro, algo que é incrível depois de um acidente daqueles. Sentimos um alívio quando ele saiu e percebemos que estava bem. Isto só mostra a evolução de todos os sistemas, tudo aquilo em que trabalhámos, o halo, as barreiras, os cintos de segurança... Tudo trabalhou da forma como devia. Sem uma dessas coisas, poderíamos ter tido um desfecho bem diferente", assumiu Alan van der Merwe.Já Ross Brawn, diretor da F1, também enalteceu a importância dos sistemas desenvolvidos recentemente. "O fogo deixou-nos assustados, o facto de as barreiras terem ficado destruídas também, mas podemos estar felizes pela segurança do carro. Não tínhamos visto uma coisa destes em muito tempo, mas normalmente a barreira ficar assim destruída normalmente resulta numa fatalidade. O halo salvou o dia e salvou o Romain. Houve alguma controvérsia com ele, mas não pode haver qualquer dúvida agora - tiro o chapéu a quem pressionou para que isto fosse introduzido", declarou, à Sky Sports.