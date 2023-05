Nyck de Vries viveu noite dramática no meio do temporal

View this post on Instagram A post shared by Nyck De Vries (@nyckdevries)

Nyck de Vries viveu uma noite verdadeiramente dramática na terça-feira, na véspera de todos os acontecimentos que viriam a provocar o cancelamento do Grande Prémio da Emilia Romagna . Segundo relato do próprio, o holandês da Alpha Tauri viu-se bloqueado numa pequena aldeia no caminho para Faenza e apenas não ficou ao relento naquela noite porque havia um hotel por perto.O espaço já estava lotado, mas o holandês acabaria por ter a sorte do seu lado, já que um mecânico da McLaren - equipa que também por ali ficara bloqueada pelas inundações - lhe ofereceu cama para ficar. No seu relato, onde partilha várias imagens, De Vries revela ainda que no dia seguinte o mesmo hotel se viria a tornar num abrigo de emergência para as pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas durante a noite."Eram 23.30 na noite de terça-feira, estava a caminho de Faenza para um evento de marketing na fábrica da Alpha Tauri na quarta-feira. Está a chover intensamente, Faenza já estava inundada e eu não consigo chegar ao meu hotel. Voltar à autoestada não era opção. Fiquei retido numa pequena aldeia, com apenas um hotel que já estava lotado. Felizmente, a McLaren também tinha ficado ali retida e um dos seus mecânicos, o Frazer, foi simpático a ponto de me ter dado o seu quarto. Na manhã seguinte, o lobby do hotel estava transformado num abrigo de emergência para as pessoas que foram forçadas a deixar as suas casas durante a noite. Depois do anúncio da F1, apenas vi uma opção, que era voltar a casa através de Florença. Depois de uma viagem aventureira pelas montanhas, graças à ajuda dos locais e das autoridades, fui capaz de chegar a casa são e salvo. Muito obrigado a todos os que me ajudaram. Foi incrível ver tantas pessoas a preocuparem-se e a cuidarem dos outros", escreveu o piloto, que na sua mensagem deixou ainda uma palavra de força a todos os afetados.