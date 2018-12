O acidente, o coma, a reclusão: faz hoje 5 anos que a vida de Schumacher mudou para sempre

Corinna e Michael Corinna e Michael

Mick segue as pisadas do pai Mick segue as pisadas do pai

A mansão da família Schumacher na Suíça A mansão da família Schumacher na Suíça

Faz hoje, dia 29 de dezembro, 5 anos que Michael Schumacher sofreu o acidente que mudou a sua vida. Depois de anos a fio a pilotar carros a mais de 300 km/h, o antigo campeão mundial de Fórmula 1 foi vítima de uma queda quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, embatendo com a cabeça numa rocha, o que lhe provocou graves lesões cerebrais.Como se encontra Michael? Ninguém sabe. O estado de saúde do alemão - que no próximo dia 3 de janeiro completa 50 anos - já é considerado o segredo mais bem guardado do desporto mundial.O antigo piloto da Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes, que se sagrou campeão do Mundo em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, foi sujeito a uma cirurgia, entretanto saiu do coma e vive atualmente na mais absoluta reclusão.A mulher, Corinna, 'obrigou' amigos e familiares a regerem-se sob um pacto de silêncio e poucas informações foram entretanto divulgadas sobre o estado de saúde de Schumi. Pouco depois de ter saído do coma, a assessora de imprensa Sabine Khem contou apenas que o antigo piloto demonstrava "momentos em que tinha consciência e que estava desperto". Nada mais. Schumacher foi transferido para a mansão da família na Suíça, onde consta que a mulher criou um autêntico hospital, mas não foram divulgadas mais informações desde então."O Michael desenhou uma linha clara entre sua vida pública e privada, que sempre foi aceite pelos fãs e pela imprensa. A decisão de proteger a sua privacidade foi tomada em interesse do próprio Michael. Acho que esse era o desejo secreto dele. É por isso que agora ainda quero cumprir os seus desejos e não deixar que nada se saiba", explicou Sabine.Os amigos que o visitam pouco ou nada dizem; os filhos não falam do assunto. Mick, que estava com o pai naquele dia 29 de dezembro, há cinco anos, tem agora 19 anos e tornou-se num promissor piloto, tendo sido campeão mundial de Fórmula 3 este ano.A imprensa especializada respeita o desejo da família e não questiona o jovem Mick sobre o estado de saúde de Michael. "O meu ídolo é o meu pai simplesmente porque ele é o melhor, é o meu exemplo." Esta foi a única frase que se conseguiu 'arrancar' de Mick sobre o progenitor.Michael tem ainda uma filha, Gina-Maria, de 21 anos, que compete em provas de hipismo.Nestes últimos cinco anos muito se especulou sobre o estado de saúde de Schumacher. O jornal alemão 'Bild' chegou a publicar que o ex-piloto já não estava acamado; um arcebispo alemão que o visitou disse que Michael "sentia as pessoas à sua volta", houve também quem dissesse que chorava quando o colocavam de frente para as montanhas suíças.Os custos dos seus tratamentos também motivaram especulações. A imprensa britânica falou em 55 mil euros por mês, mas ninguém sabe ao certo quantos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas Corinna contratou para tratar do marido.A mansão do casal na Suíça está rodeada por fortes medidas de segurança, para evitar que 'paparazzo' captem imagens do ex-piloto. Em 2016 alguém tentou vender fotos tiradas dentro da casa do ex-piloto e em 2014 um homem foi detido por alegadamente ter roubado a ficha médica do alemão.No próximo dia 3 de janeiro Michael cumpre 50 anos e a fundação 'Keep Fighting', da família do germânico, vai lançar uma aplicação para telemóvel, onde serão recordados os principais feitos da prodigiosa carreira do antigo piloto.Em novembro, Corinna enviou uma carta ao músico alemão Sascha Herchebach, que compôs uma canção em honra de Schumi intitulada 'Born To Fight' (nascido para lutar), onde garantiu que Michael é um lutador e não desistirá".Assim tem sido e continuará a ser, uma luta de campeão!