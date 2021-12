O chorudo prémio que Hamilton vai embolsar se vencer o Mundial de Fórmula 1 em Abu Dhabi

Domingo joga-se em Abu Dhabi o título Mundial de Fórmula 1, que se for ganho por Lewis Hamilton será o 8.º da carreira, um recorde e a confirmação do seu nome como um dos maiores de sempre na história do desporto automóvel. Mas para o britânico - que luta com Max Verstappen pelo Mundial deste ano - não é apenas o prestígio que está em jogo, pois em caso de vitória o homem da Mercedes terá a receber um bónus de 4 milhões de euros, segundo revela a imprensa internacional.Hamilton é o piloto mais bem pago da grelha da Fórmula 1; o contrato que assinou com a escuderia alemã no início desta época dá-lhe 49 milhões de euros por temporada. Mas o acordo prevê que em caso de triunfo no Mundial o britânico receba um 'extra', já que a FIA não contempla qualquer prémio financeiro para o campeão.Todo o dinheiro ganho pelos pilotos advém dos contratos com as respetivas equipas e dos patrocínios pessoais. O britânico, além do salário, tem também uma série de prémios em função das provas que ganha, além do título mundial, claro está.Depois de se sagrar campeão mundial em 2020, a Forbes revelou que Hamilton recebeu mais 4 milhões, verba que este ano o piloto da Mercedes tem em perigo, graças à 'intromissão' de Max Verstappen na luta pelo título.O holandês da Red Bull tem um salário mais 'modesto'; a escuderia austríaca paga-lhe 23 milhões de euros como salário base por época, sendo que este ano, com os prémios, o valor total pode chegar aos 37 milhões.Verstappen foi o piloto que em 2021 ganhou mais corridas (9), que obteve mais pódios (17) e pole positions (9).