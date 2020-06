O novo visual da Williams

A uma semana do arranque do Mundial de Fórmula 1, a Williams apresentou esta sexta-feira a nova decoração do renovado FW43 com que vai competir esta temporada.





Devido à saída do patrocinador RoKiT, o carro ganhou um novo visual, agora com a presença da SOFINA, propriedade de Michael Latifi, pai do piloto da equipa Nicholas Latifi, canadiano que terá como colega de equipa o britânico George Russell.A temporada arranca a 5 de julho, na Áustria.