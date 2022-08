Oficial: Fernando Alonso vai ser piloto da Aston Martin em 2023

Fernando Alonso será piloto da Aston Martin em 2023. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela escuderia britânica.O espanhol de 41 anos, bicampeão do Mundo em 2005 e 2006 pela Renault, ocupa assim a vaga deixada por Sebastian Vettel, que vai deixar a Fórmula 1 no final da temporada, e mostrou-se muito feliz pelo trabalho que a Aston Martin tem vindo a realizar para se tornar uma equipa vencedora."A Aston Martin tem claramente a energia e o compromisso para vencer e é uma das equipas mais empolgantes da Fórmula 1. Conheço o Lawrence [Stroll, proprietário da equipa] e o Lance [Stroll] há muitos anos, e é óbvio que têm a ambição e paixão para ter sucesso na Fórmula 1", começou por dizer Alonso.E prosseguiu: "Tenho visto a maneira como a equipa tem, sistematicamente, atraído gente com mentalidade vencedora, e foi em Silverstone que percebi o enorme compromisso que têm. Ninguém na Fórmula 1 está a mostrar tal visão e compromisso com a vitória, e isso faz com que esta seja uma oportunidade empolgante para mim. Ainda tenho fome e ambição de lutar para estar na frente, e quero fazer parte de uma organização comprometida em aprender, desenvolver e ter sucesso".Lawrence Stroll deixou muitos elogios ao espanhol e garantiu que será uma honra trabalhar a seu lado. "Conheço e admiro o Fernando há muitos anos, e sempre foi muito claro que ele é um vencedor como eu. Comprometi-me em trazer a melhores pessoas de maneira a fazer com que esta organização chegasse ao sucesso neste desporto muito competitivo, e esses planos estão a acontecer".Também Mike Krack, chefe da equipa, se mostrou entusiasmado pela oportunidade. "Testemunhei o entusiasmo na equipa de engenheiros durante todo este processo, a partir do momento em que se soube da oportunidade de trabalharmos com o Fernando. Sabemos que praticamente toda a gente pode aprender alguma coisa com a experiência dele e estamos confiantes que vai inspirar todos a serem melhores".