Oficial: Nyck de Vries assume vaga de Pierre Gasly na Alpha Tauri em 2023

Poucos minutos do anúncio de Pierre Gasly na Alpine , a Alpha Tauri não deu tempo para grandes especulações e anunciou Nyck de Vries como piloto da equipa para 2023. O nome já vinha sendo falado e a confirmação surgiu esta madrugada - manhã em Suzuka, onde se corre por estes dias o Grande Prémio do Japão -, sob forma de um comunicado no qual a equipa italiana, satélite da Red Bull, dá as boas-vindas ao holandês de 27 anos, que irá no próximo ano faz equipa com Yuki Tsunoda.Piloto de Fórmula E até há bem pouco - acabou o Mundial em 9.º, uma posição atrás de António Félix da Costa, com menos 12 pontos -, o holandês acabou por beneficiar bastante da inesperada oportunidade que teve de substituir Alex Albon no Grande Prémio de Itália. Deu boa conta de si, foi nono logo na estreia e acabou por convencer a equipa italiana - mas essencialmente a Red Bull - a apostar na sua contratação.Com mais este anúncio, a grelha de 2023 apenas tem mais dois nomes a preencher: na Haas ao lado de Kevin Magnussen e na Williams junto de Alex Albon.