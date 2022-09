Oficial: Oscar Piastri vai correr pela McLaren em 2023

A McLaren anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Oscar Piastri para a temporada 2023. O piloto australiano, campeão de Fórmula 2 em 2021, substitui assim Daniel Ricciardo, que vai deixar a escuderia britânica no final da época "Estou extremamente entusiasmado por fazer a minha estreia na Fórmula 1 com uma equipa de tanto prestígio como a McLaren, e estou muito grato pela oportunidade que me foi dada. A equipa tem uma longa tradição de dar oportunidades a novos talentos, e estou ansioso por trabalhar com Lando Norris e levar a equipa para a frente da grelha. Estou focado em preparar a minha estreia na Fórmula 1 em 2023", referiu o australiano.Zak Brown, CEO da McLaren, destacou os feitos conquistados por Piastri na Fórmula 2 e 3, e deixou votos para que o australiano consiga atingir tanto ou mais na categoria mais alta. "O Oscar é um dos talentos que está a subir agora à Fórmula 1 e estamos encantados por tê-lo na equipa em 2023. Ganhar a Fórmula 3 e 2 em temporadas consecutivas enquanto 'rookie' é um grande feito. Com o Lando e o Norris temos uma dupla jovem e promissora com muito potencial, deixando-nos numa boa posição para alcançarmos os nossos objetivos no futuro. O Oscar é uma adição entusiasmante à família da McLaren, e esperamos vê-lo crescer na nossa equipa".