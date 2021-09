Oficial: Schumacher e Mazepin seguem na Haas em 2022

Mais uma das equipas da Fórmula 1 oficializou a dupla de pilotos para 2022. Desta vez foi a escudaria norte-americana Haas, que decidiu manter Mick Schumacher e Nikita Mazepin ao volante dos seus monolugares.





Apesar dae dos rumores em torno de uma possível saída do jovem alemão Mick Schumacher para a Alfa Romeo, a equipa decidiu ativar a cláusula que tinha com ambos, fazendo com que os dois rookies permaneçam na equipa na próxima época.Apesar da presente época não estar a ser um sucesso, com a escuderia americana ainda sem pontuar e no último lugar do mundial de construtores, Guenther Steiner, chefe da equipa, já tinha transparecido a vontade de permanecer com os dois jovens num projeto a longo prazo.Mick Schumacher é filho do heptacampeão da modalidade, Michael Schumacher, e um dos jovens com mais potencial da grelha de F1. Nikita Mazepin, piloto russo, é filho do maior acionista da equipa, Dmitry Mazepin, e tem tido uma época de estreia particularmente difícil.Schumacher e Mazepin tiveram vários desentendimentos durante a temporada e o clima que se vive na equipa é bastante tenso. O jovem russo é conhecido por umae por várias ocasiões acabou por afetar não só a sua corrida como a do companheiro de equipa.Contudo, apesar da difícil relação, a aposta nos jovens manteve-se e ambos os pilotos se mostraram satisfeitos por mais uma época na mais prestigiada competição de automobilismo."Estou muito entusiasmado pelo próximo ano, pelo carro novo e por simplesmente ter a oportunidade de crescer juntamente com a Haas. Acredito que vamos ser fortes no próximo ano", afirmou Mazepin."Fazer parte da grelha da F1 já é para mim viver um sonho. O primeiro ano com a Haas está a ser muito emocionante e instrutivo e estou seguro de que poderei utilizar toda a experiência que adquiri já no próximo ano", explicou Schumacher.Depois do anúncio da Haas, o único lugar ainda por preencher para a próxima época está agora na escuderia da Alfa Romeo. Os italianos vão contar com os serviços de Valtteri Bottas, contratado à Mercedes, contudo ainda não é sabido quem será o seu colega de equipa.Os principais favoritos ao lugar são Antonio Giovinazzi, atual piloto da escudaria italiana, e o chinês Guanyu Zhou, que disputa atualmente o Campeonato de Fórmula 2.