Organização mantém data do GP do Vietname de F1

O Grande Prémio do Vietname vai realizar-se a 5 de abril, em Hanói, tal como estava previsto, apesar do surto de coronavírus Covid-19, noticia esta terça-feira a AFP, citando a organização da prova do Mundial de Fórmula 1.

"Vai realizar-se, como estava previsto. Estamos a monitorizar (a evolução do surto) e informaremos caso exista qualquer alteração", disse à agência noticiosa francesa o diretor da prova, Le Ngoc Chi.

A primeira edição do Grande Prémio do Vietname é a terceira prova do Campeonato do Mundo de F1, que arranca em 15 de março, na Austrália. O Grande Prémio da China, país onde se iniciou o surto de coronavírus, estava agendado para 19 de abril, mas foi adiado, sem data marcada.

O número de mortos devido ao Covid-19 na China continental subiu hoje para 1.868, ao mesmo tempo que foram registados 1.886 novos casos de infeção, num total de 72.436 infetados.

Além de 1.868 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan.

Embora cerca de trinta países tenham casos diagnosticados com Covid-19, a China regista perto de 99% do total global de infetados.