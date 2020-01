Os 10 recordes de Schumacher que Hamilton quer bater

Lewis Hamilton é o piloto mais bem sucedido nos últimos anos, mas há ainda uma série de registos de Michael Schumacher - um dos melhores da história - que o britânico da Mercedes ainda não alcançou. Estes são alguns dos registos que campeão do Mundo em título vai tentar bater nos próximos tempos, um levantamento feito pelo site 'motorsport.com':





Schumacher tem cinco (entre 2000 e 2004, pela Ferrari) e Hamilton três. O britânico foi campeão em 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. Se não tivesse perdido o título de 2016 para Nico Rosberg já teria superado o registo do alemão.Michael Schumacher somou 91 triunfos na F1. Ganhou pela primeira vez no GP Bélgica em 1992, com a Benetton, e 'fechou' com um triunfo no GP China de 2006. Este registo está ao alcance de Hamilton já em 2020. O britânico totaliza 84 triunfos na carreira.O piloto alemão venceu 13 corridas em 2004, um recorde. Lewis Hamilton já andou lá perto, pois por três vezes alcançou 11 vitórias numa época. Foi em 2014, 2018 e 2019.Schumacher ganhou o GP França 8 vezes, era uma espécie de rei no circuito Magny-Cours. O britânico pode igualar o registo do alemão este ano, no GP Canadá e no GP Hungria, onde regista 7 triunfos em cada um deles.O alemão subiu 155 vezes ao pódio, a primeira vez no GP México de 1992, a última no GP Europa de 2012. Lewis Hamilton anda lá perto, pois totaliza já 151.Michael Schumacher liderou 5.111 voltas e Hamilton está bem longe deste registo: totaliza 4.486.O piloto germânico foi o homem mais veloz em 77 grandes prémios; Hamilton totaliza 'apenas' 47 voltas mais rápidas.Schumacher fez o pleno em 22 ocasiões; Hamilton é o piloto no ativo com melhor registo neste capítulo, com 15 grandes prémios ganhos nestas circunstâncias.O alemão foi fiel à Ferrari e fez 181 provas com a escuderia italiana. O britânico já leva 140 grandes prémios disputados com a Mercedes.Michael Schumacher foi campeão sete vezes, em 1994 e 1995 com a Benetton, e 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 com a Ferrari; Hamilton pode igualar o registo do piloto germânico se vencer o campeonato de 2020. Foi campeão em 2008, com a McLaren, e em 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, com a Mercedes.