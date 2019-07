Pai de Lewis Hamilton fala da rutura com o piloto: «Partiu-me o coração»

Lewis Hamilton e o pai, Anthony Hamilton, eram inseparáveis. Andavam sempre juntos no paddock, Anthony era o empresário do piloto e tudo corria sobre rodas... até à rutura, em 2010. Nove anos depois o progenitor do campeão do Mundo deu uma entrevista a David Lettermann e contou o que se passou então."Partiu-me o coração porque não foi uma decisão mútua. Desde que se iniciou nos karts, com 8 anos, tivemos uma relação de pai e filho, do tipo 'tem cuidado, adoro-te, faz o melhor que puderes'. Estendia-lhe a mão de cada vez que havia uma corrida. Mas em 2010 tudo isso acabou...", explicou Anthony.Terminou a relação empresário-piloto, bem como a de pai-filho. "Foi difícil, não comunicávamos, nem nesse ano nem no seguinte. O meu coração estava partido."O pai do piloto da Mercedes reconhece que a pressão pode ter estado na génese da decisão de Lewis. "Eu pressionava-o muito e não pensava que isso era mau para a minha relação com ele, porque eu não queria que ele falhasse. Nunca lhe disse 'descansa, é melhor não fazermos isso...' Foi sempre uma pressão total porque eu sabia que o Lewis era brilhante."Os anos passaram a relação de Lewis - que entretanto conquistou mais quatro títulos mundiais - com a família melhorou. O piloto passou o Natal de 2018 com os pais e os irmãos e no último GP, em Silverstone, voltou a surgir ao lado do pai.