Para Hamilton a luta continua

O campeão mundial Lewis Hamilton esteve ontem em Hyde Park (Londres), numa manifestação antirracista inspirada no movimento ‘Black Lives Matter’. O seu post nas redes sociais expressa o empenhamento com que se tem dedicado à causa, após a morte de George Floyd no EUA: “Fiquei orgulhoso de ver tantas pessoas de todas as raças e origens a apoiar o movimento. Tive orgulho na minha herança negra. Pessoas de todas as idades, ostentando os símbolos de ‘Black Lives Matter’ e de forma apaixonada. Também fiquei feliz por ver muitos brancos em nome da igualdade para todos. Foi muito comovente, mas não podemos parar agora. A luta continua.”