Patrão da Fórmula 1 "entusiasmado" com regresso de Fernando Alonso

O presidente executivo da Fórmula 1, Chase Carey, manifestou-se esta quarta-feira "entusiasmado" com o anunciado regresso do espanhol Fernando Alonso em 2021, com a equipa francesa Renault, considerando ser "uma grande notícia".

"É uma ótima notícia que o bicampeão mundial Fernando Alonso regresse à Fórmula 1 com a Renault no próximo ano. Ele é um talento incrível e mal podemos esperar para vê-lo de volta às pistas em 2021", declarou Chase Carey ao site oficial da F1.

As redes sociais oficiais da F1 associaram-se ao anúncio do regresso de Alonso, com a partilha de vídeos dos principais momentos do piloto espanhol nas 17 temporadas na categoria rainha do automobilismo, ao longo das quais conquistou dois títulos mundiais, 32 vitórias, 22 'poles' e 97 pódios.

A escuderia Renault anunciou o regresso do piloto Fernando Alonso, de 38 anos, à Fórmula 1 em 2021, depois de ter abandonado a modalidade em 2018, em substituição do australiano Daniel Ricciardo, de 31, que se juntará à McLaren.

Alonso terá como colega de equipa o francês Esteban Ocon e o objetivo da Renault é "regressar ao pódio" em 2022, quando forem implementadas as novas regras da F1, que visam igualar o desempenho dos monolugares, o que aumentará a importância do piloto em obter bons resultados.

Esta será a terceira passagem de Fernando Alonso pela Renault, equipa com a qual conquistou dois campeonatos mundiais de pilotos, em 2005 e 2006, pondo fim a cinco títulos consecutivos conquistados pelo alemão Michael Schumacher.