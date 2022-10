Piercings voltam a dar dores de cabeça a Lewis Hamilton e Mercedes acaba multada

Depois da polémica no início da temporada, Lewis Hamilton volta a ser tema de conversa no paddock por causa do uso de piercings - uma prática proibida à luz dos novos regulamentos da FIA. O britânico até tinha tirado aquele adereço antes da pausa de verão, mas este fim de semana voltou a ser visto a entrar no seu W13 com um piercing no nariz, algo que desde logo chamou a atenção dos stewards. Hamilton acabou chamado a depor perante os comissários, que determinaram a aplicação de uma multa à Mercedes e permitiram ao piloto continuar a utilizar o adereço. Pelo menos por agora.De acordo com a explicação da FIA, a multa aplicada à Mercedes deveu-se ao facto da equipa ter escrito no formulário prévio à corrida que o seu piloto não estaria a utilizar o adereço. Quanto a Hamilton, acabou autorizado a manter o piercing, depois da equipa ter apresentado uma justificação que apontava para a necessidade de mantê-lo para curar uma infeção no nariz que teria contraído quando o removeu em primeiro lugar. "Os stewards consultaram o médico da FIA, o Dr. Ian Roberts, que examinou o relatório médico e concordou com a opinião ali expressa. À luz das circunstâncias atenuantes, não serão tomadas ações adicionais", podia ler-se no relatório da FIA.O próprio Hamilton não se escusou a comentar o sucedido quando questionado sobre o tema após a qualificação, onde conseguiu a terceira melhor marca atrás de Charles Leclerc e Sergio Perez. "Não estou a tentar marcar uma posição. Como tenho isto há muito tempo, tornou difícil retirá-lo. Deram-me um tempo, algumas corridas, até conseguir uma solução. Acabei por tirá-lo e fiquei com uma infeção por causa disso. E não passava. Ganhei uma bolha de sangue, fiquei com uma ferida no nariz. Fui tratar da bolha, porque estava com muito sangue, pus e essas coisas. Acabei por colocar isto de novo e nas últimas duas semanas comecei a sarar e, aí, a equipa médica pediu-me para mantê-lo. É incrível que estejam a falar de algo tão pequeno. Já tirei tudo. Nesta altura nem quero sabr, sendo sincero", atirou o piloto britânico.