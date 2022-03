Pierre Gasly acabou com problema intestinal: «Estava a morrer dentro do carro»

Oitavo no Grande Prémio da Arábia Saudita , Pierre Gasly diz ter vivido este domingo as "mais dolorosas 15 voltas da sua carreira", tudo por conta de uma dor intestinal que se tornou praticamente insuportável. Após a prova, ao portal 'The Race', o piloto francês da Alpha Tauri mostrou-se simplesmente aliviado pela prova ter terminado."Estou muito feliz. Tive azar com o timing da paragem, pois à saída da paragem apareceu o Safety Car e acabei por cair para 14.º. Conseguimos recuperar até ao 8.º lugar, por isso creio que podemos estar felizes. Da minha parte, hoje vivi as 15 últimas voltas mais dolorosas da minha carreira. Não sei o que se passou com o meu intestino, mas estava a morrer dentro do carro. Estava a gritar de dor e só queria que a corrida acabasse", confessou o francês.A dor, explica, sentia-se a cada viragem à esquerda e era quase como se alguém o estivesse a "esfaquear por dentro". "Não foi agradável", confessou Gasly, que posteriormente, à Sky, revelou ter sido visto pelo médico numa primeira instância, mas que ainda terá de ser observado outra vez.