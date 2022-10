Pierre Gasly incrédulo com trator na pista: «Estive a dois metros de morrer hoje»

Pierre Gasly viveu um dos maiores sustos da sua carreira, quando deu de caras com um trator no meio da pista de Suzuka, no GP do Japão, pouco depois do acidente a envolver Carlos Sainz. O desagrado do francês via rádio diz bem do susto que o piloto da Alpha Tauri teve e, no final, não poupou nas duras críticas."Perdemos o Jules [Bianchi] há oito anos em condições semelhantes, com um trator na pista. Não percebo como é que oito anos depois, em condições semelhantes, um trator volta a estar na pista. Não é respeitoso para o Jules, para a sua família e entes queridos. Para todos nós. Foi dramático, aquele dia em que aprendemos que não queríamos ver tratores na pista de maneira alguma. Se tivesse perdido o controlo do carro como perdeu o Carlos (Sainz) uma volta antes... mas não por ir a 250 km/h. Se fosse a 100 quilómetros por hora e perdesse o carro, se batesse no trator, estava morto agora. Estou grato porque posso falar com a minha família e estou aqui. Não aconteceu nada. Mas a segurança dos pilotos... espero que esta seja a última vez que vemos um trator na pista", afirmou após a corrida.E prosseguiu abordando as acusações de que seguia em velocidade excessiva: "Ia nove segundos abaixo do meu tempo delta. Estou a chegar à traseira dos carros. Quando vejo que vou a 250 km/h tento baixar a velocidade sem cometer erros; se travasse perdia o controlo do carro. Estive a dois metros de morrer hoje e isso é inaceitável".