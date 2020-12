Piloto da Haas oferece-se para lugar de Hamilton de forma hilariante: «Louis, Lewis... não muda muito»

Lewis Hamilton está com Covid-19 e, por isso, vai falhar o próximo Grande Prémio de Fórmula 1, no Bahrain. A Mercedes explicou toda a situação em comunicado e recebeu diretamente, via redes sociais, a solução para a ausência do heptacampeão mundial. Nem mais, nem menos, do que uma mensagem de Louis Delétraz, piloto de testes da Haas, que arrisca 'ganhar' o prémio para momento mais hilariante do ano na F1.





Hi @MercedesAMGF1. I’m in Bahrain, I have my super license, Haas is not using me. Also I was on the podium on that exact same track two days ago. Please ? https://t.co/EpJUBDu9Qw — Louis Delétraz (@LouisDeletraz) December 1, 2020

"Olá Mercedes. Estou no Bahrain, tenho a minha licença e a Haas não me tem utilizado. Ainda por cima, fiquei no pódio nesse circuito há precisamente dois dias. Por favor?", atirou o piloto suíço, que atua na F2 pela Charouz Racing System.Até as semelhanças no nome foram lembradas por Delétraz: "Louis... Lewis... Nem precisa de mudar muito na lista de inscritos. Apenas quero facilitar a burocracia."