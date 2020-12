Piloto da Haas partilha vídeo a assediar mulher no carro e já pedem que não vá para a F1

Nikita Mazepin, piloto russo da Fórmula 2 que na próxima época vai competir pela Haas na Fórmula 1, partilhou um vídeo nas stories do Instagram, que entretanto foi apagado, em que aparece a assediar uma mulher dentro de um carro.





No vídeo vê-se Mazepin, que está do lado do pendura, a filmar um amigo que conduz o veículo, mas depois ele vira a câmara para trás e vê-se uma mulher, um pouco despida. Ele estica o braço e tenta tocar-lhe nos seios, mas ela afasta a mão e mostra-lhe o dedo do meio. Na publicação Mazepin escreveu "ela é a melhor".O vídeo gerou uma onda de contestação e até já há um abaixo assinado, apoiado por três mil pessoas, a pedir à FIA que não o deixe entrar na Fórmula 1.A Haas já emitiu um comunicado a condenar o sucedido. O próprio piloto, de 21 anos, pediu desculpas à equipa pelo seu "comportamento inapropriado".Mas esta não foi a primeira confusão do género a envolver Mazepin. Em 2016 o russo pediu a uma rapariga fotos nua para em troca lhe dar acesso ao paddock da F3. Agrediu, também, outro piloto com um soco na cara e foi suspenso, além de também ter feito comentários jocosos e ofensivos sobre a pandemia.