«Nunca tinha sentido isto na Fórmula 1»: o que dizem os pilotos sobre o circuito de Portimão

Os pilotos da Fórmula 1 parecem ter ficado rendidos ao circuito de Portimão, concluído o primeiro dia de ação, com os dois primeiros treinos livres.





Fórmula 1: Lewis Hamilton pode fazer história em Portimão Fórmula 1: Lewis Hamilton pode fazer história em Portimão

"As ondulações são incríveis. Há vários sítios em que nem sabes para onde vais. Na saída da curva 8, ficas a olhar para o céu durante algum tempo e não fazes ideia do que está para lá da colina. Também na curva 11, ficas sem saber onde estás e de repente ela chega sem dares por isso. É muito desafiante e o piso muito suave. Vês muitos pilotos a cometer erros, a escorregar e a fazer piões. Não foi um dia fácil", confessou o piloto britânico, citado pelo site oficial da competição."Para ser sincero, foi muito porreiro. Nas primeiras voltas tinha a sensação de andar numa montanha-russa. Quando saí da curva 8, para baixo e para cima, andava com essa sensação. Nunca tinha sentido algo assim num carro de F1! É um traçado muito desafiante", contou Pierre Gasly, da AlphaTauri. "A pista em si é fantástica. Foram precisas algumas voltas para entrar no ritmo e a partir daí soube muito bem", acrescentou Charles Leclerc, da Ferrarri.O GP Portugal prossegue este sábado, com a 3.ª sessão de treinos livres (11h00) e a qualificação (14h00).