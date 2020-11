Pilotos exigem investigação após acidente de Grosjean: «Um carro de F1 não deve partir-se assim»

Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio do Bahrein de Fórmula 1, mas o tema do dia não foi mais um triunfo do britânico, até porque vitórias do britânico começam até a ser algo já rotineiro. O destaque do dia foi mesmo o assustador acidente de Romain Grosjean, que deixou os fãs da modalidade agarrados ao ecrã, à espera que o piloto francês da Haas saísse da enorme bola de fogo que se criou após o impacto com as barreiras.





Ainda mal recuperados, os pilotos vão reagindo ao que sucedeu e as palavras são todas de surpresa, gratidão, mas também de preocupação."A princípio fiquei irritado que ele se tenha atravessado à minha frente da forma como fez, mas mudei logo a opinião assim que vi as chamas e o que tinha acontecido nos meus espelhos. Fiquei mesmo preocupado. Foi um momento assustador. Fiquei a desejar que ele ficasse bem. Isto só me mostra o quão perigoso isto é"

Pierre Gasly (Alpha Tauri)



"Foi horrível. Quando vi as imagens fiquei em choque. Foi assustador, mas não tinha ideia de que um carro de Fórmula 1 pudesse partir-se daquela forma. Serviu para provar que o Halo funciona mesmo. Já lhe enviei uma mensagem a desejar-lhe as melhores. Espero que esteja bem, mas foi mesmo assustador"



Lewis Hamilton (Mercedes)





"Foi uma imagem chocante de se ver. Quando entro no carro sei dos riscos que corro. Respeito os perigos que temos neste desporto. Fiz uma publicação sobre isso porque foi assustador. O carro, o cockpit... Não faço ideia de quantos G's ele enfrentou, mas estou simplesmente grato pelo facto de o Halo ter funcionado. Podia ter sido muito pior, mas acho que isto serviu para nos lembrar a todos, a nós e a quem nos vê, que isto é um desporto perigoso. Estamos ali nos limites, mas tens sempre de os respeitar. Mostra o trabalho fantástico que tem sido feito na Fórmula 1, o que a FIA tem feito, especialmente pelo facto de ele ter saído do carro depois daquilo. Será investigado e sei que farão de tudo para que não se volte a repetir".

Max Verstappen (Red Bull)



"Foi assustador. Vimos a bandeira vermelha, mas na altura não significava imediatamente que fosse uma coisa má. Vi imensas chamas e pensei logo que não seria coisa boa. Felizmente que ele está bem e espero que recupere"



Sebastian Vettel (Ferrari)



"Não vi muitas vezes a imagens, principalmente porque não o quero. Mas um carro de Fórmula 1 e as barreiras não devem partir-se assim. Não devia acontecer aquilo e o carro não deveria ter-se incendiado daquela forma, por isso não sei o que aconteceu"



Lando Norris (McLaren)



"Muito feliz por ver o Grosjean sair daquilo. Que lutador. Não é uma coisa boa de se ver e espero que recupere bem e possa juntar-se a nós em breve"



Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)



"É isto que eu amo. Foi com isto que sempre sonhei. É o nosso trabalho, com os seus riscos e alegrias. O que aconteceu hoje foi um milagre da tecnologia. As melhoras @RGrosjean e muito obrigado ao pessoal médico"



Carlos Sainz (McLaren)



"O mais importante de tudo é o Romain estar bem".



George Russell (Williams)



"Se o Halo não estivesse ali poderíamos ter tido um desfecho bem diferente. A forma como ele saiu foi incrível. A segurança evoluiu tanto nos últimos tempos e só devemos estar gratos"





