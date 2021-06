Pirelli garante que pneus rebentados no GP do Azerbaijão não apresentavam defeito

A Pirelli concluiu esta quarta-feira que os pneus dos acidentados Max Verstappen e Lance Stroll no Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1 "não apresentavam defeitos de produção ou de qualidade, nem sinal de desgaste ou de erosão".

Em causa estão os rebentamentos dos pneus do holandês Max Verstappen (Red Bull), que liderou quase toda a corrida até ao momento em que se despistou na reta da meta a três voltas do final, e do canadiano Lance Stroll (Aston Martin), que perdeu o controlo do monolugar poucos metros antes do local do acidente de Verstappen.

"Em ambos os casos, verificou-se uma rutura circunferencial na parede lateral interna, que pode estar relacionada com as condições de funcionamento dos pneus, apesar de terem sido respeitados os parâmetros prescritos no que às pressões mínimas e temperatura máxima dos cobertores diz respeito", refere a Pirelli.

Para identificar as causas que levaram às falhas durante a corrida azeri, em Baku, a Pirelli "analisou os pneus utilizados por outros monolugares na corrida e que realizaram o mesmo ou um maior número de voltas em comparação com os pneus danificados".

"O processo determinou a inexistência de defeitos de produção ou de qualidade em ambos os pneus, não se registando também qualquer sinal de desgaste ou de erosão", refere a empresa italiana.

Após a conclusão da análise, a Pirelli apresentou o seu relatório à Federação Internacional do Automóvel (FIA) e a todas as equipas da Fórmula 1.

A FIA e a Pirelli concordaram com um novo conjunto de protocolos, incluindo uma diretiva técnica atualizada, que já foi distribuída, para monitorizar as condições de operação durante os fins de semana de corridas, para que, em conjunto, possam ponderar sobre quaisquer outras ações apropriadas.

O Grande Prémio do Azerbaijão, sexta prova do Mundial de Fórmula 1, disputado em 6 de junho, foi vencido pelo mexicano Sergio Pérez, companheiro de equipa de Max Verstappen na Red Bull, beneficiando do despiste do holandês para alcançar a segunda vitória da carreira.