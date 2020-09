Pódio inesperado vale 33 mil euros em aposta de 20 cêntimos a finlandês

Antes dos motores começarem a rugir em Monza, no último domingo, dificilmente alguém no seu perfeito juízo apostaria num pódio sem Lewis Hamilton ou, pelo menos, sem um piloto de equipas como Mercedes, Ferrari ou Red Bull - até porque desde 2012 que pelo menos um carro de uma destas equipas figurou num dos primeiros três postos da classificação. Ainda assim, se calhar por ter uns 'trocos' de parte, um apostador finlandês decidiu 'despachar' 20 cêntimos e colocá-los em algo que à partida era impossível: um pódio composto por Pierre Gasly, Carlos Sainz y Lance Stroll





A 'odd' de 166,990 atribuída pela casa de apostas Veikkaus mostrava que era efetivamente algo muito difícil de acontecer, mas quis o destino da corrida e as suas imensas peripécias que fosse mesmo real. Muito por culpa do erro que muitos consideram de amador de Lewis Hamilton, que decidiu entrar nas boxes numa altura em que as mesmas estavam fechadas. Foi penalizado e abriu portas a um pódio inesperado e histórico e a um verdadeiro jackpot na Finlândia.A esta hora este apostador de Tampere deve estar a pensar que podia ter pelo menos colocado um eurito na aposta em causa... Se o fizesse, ao invés dos mais de 33 mil euros que encaixou, levaria para casa 165 mil euros. Com um simples euro!De notar que, segundo a Veikkaus, esta foi a aposta com odd mais alta a ser paga em mais de dez anos. A anterior dizia respeito ao Grande Prémio do Azerbaijão de 2017, na qual três apostadores colocaram de forma bem sucedida no pódio Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Lance Stroll, na altura para uma odd de 63,467. Os três apostaram também 20 cêntimos (será tradição?) e cada um encaixou 12639 euros.