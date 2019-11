Pole position pode ser decisiva na luta pelo terceiro lugar do Mundial

Todos os olhos no Grande Prémio do Brasil estão voltados para a disputa pela terceira posição na atual temporada. Com o título garantido por Lewis Hamilton (Mercedes) e o 'vice' pelo colega Valtteri Bottas, a luta entre Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) e Sebastian Vettel (Ferrari) anima o pelotão da frente da Fórmula 1.Com o três pilotos separados por apenas 19 pontos, a pole position pode ser decisiva em São Paulo, pelo menos para Vettel e Verstappen. Isso porque Leclerc tem uma punição por troca de motor e vai perder 10 posições na grelha. E o monegasco é justamente o alvo a ser alcançado: é quem ocupa, atualmente, a cobiçada posição no Mundial de pilotos.Se Vettel tem um histórico bastante favorável no circuito brasileiro - títulos e vitórias - Verstappen guarda a lembrança mais recente da confusão com Esteban Ocon em 2018, que lhe custou a vitória na corrida. Na ocasião, ambos colidiram na volta 42, depois da curva 1, numa zona conhecida como 'S do Senna'.Leclerc quer manter o seu lugar a salvo e sabe a importância de uma boa corrida de recuperação. O monegasco afirmou que ele e equipa trabalham para lidar com a consequência da troca de motor. "Acredito que é a melhor oportunidade para nós no que resta do campeonato, então vou tentar limitar os danos ao máximo e tentar ter o melhor resultado possível", explicou.A qualificação deste sábado (18h00 em Portugal), dá a hipótese aos pilotos de se imporem na corrida de domingo e tirarem o atraso de pontos em relação a Leclerc e pode, portanto, mudar os rumos na parte de cima da tabela.Por