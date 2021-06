Polémica na F1: família Schumacher pede "castigo urgente" para Mazepin

Nikita Mazepin continua a fazer alguns 'inimigos' ao longo da sua ainda curta carreira na Fórmula 1. O piloto russo da Haas Team foi esta terça-feira criticado por Ralph Schumacher, tio de Mick e irmão mais novo do ex-campeão mundial alemão Michael Schumacher. Em causa, está o 'aperto' feito por Mazepin na reta da meta em Baku, na última volta do Grande Prémio do Azerbaijão, que decorreu este fim-de-semana.

"Essa sacudidela de Mazepin quando o Mick está prestes a ultrapassar não pode acontecer. Estamos a falar de velocidades superiores a 300km/hora, algo assim pode ser mortal! Em cima de uma bicicleta pode fazer-te ir pelos ares, imaginem então se falamos de algo com 750kg", começou por dizer Ralph Schumacher, em declarações à revista 'Speed Week'.

O tio de Mick Schumacher foi mais além. "Na minha opinião, Mazepin merece um castigo urgente. Fora do 'cockpit' é um tipo cinco estrelas e quando falas com ele é extremamente cordial. Em pista começa a dar voltas [os famosos 'spins'], a colocar-se à frente dos outros... pelo que merece de ser corrigido urgentemente", continuou.

"Este tipo de comportamentos são extremamente perigosos e inaceitáveis. Para mim, este caso merece um castigo claro. Essa sacudidela a uns 350km/hora é algo que não deveria nunca acontecer. Não é assim que as coisas funcionam!", terminou.



No momento da 'sacudidela' de Mazepin, Mick Schumacher atirou no rádio: "Mas que raio foi isto? Sinceramente! Honestamente, ele está a tentar matar-nos? Uau. Uau", mensagem que foi prontamente recebida pela equipa.