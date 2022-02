Portimão ganha força como alternativa a Sochi

Depois do cancelamento do Grande Prémio da Rússia em Fórmula 1 devido à invasão da Ucrânia, Portugal entrou na reduzida lista dos países que reúnem condições para acolher a prova que estava agendada para Sochi a 25 de setembro."Estamos em conversações com a organização da F1 para acolhermos a prova de substituição", confirmou ao 'Correio da Manhã' Paulo Pinheiro, diretor do Autódromo Internacional do Algarve, que refere que "tudo está dependente de questões logísticas".