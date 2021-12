Presidente da FIA congratula Verstappen pelo título mundial: «Uma humilde lição...»

Jean Todt, presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), recorreu este domingo às redes sociais para deixar uma mensagem de parabéns a Max Verstappen pela conquista do seu primeiro título mundial de Fórmula 1.

O líder da organização que regula o automobilismo dirigiu ainda uma mensagem a Lewis Hamilton, segundo classificado no campeonato de pilotos, à Red Bull, à Mercedes. "Que final de campeonato! Parabéns ao Max Verstappen, Lewis Hamilton, Red Bull Racing, Mercedes-AMG F1 Team e a todos os que tornaram isto possível. Uma humilde lição de que nada termina até realmente estar finalizado", pode ler-se na sua publicação no 'Twitter'.







What a conclusion of the @FIA @F1 World Championship! Congratulations to @Max33Verstappen @LewisHamilton @redbullracing @MercedesAMGF1 and all those who made it possible. A humble lesson that it is never over until it is finished.#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/EmtNW4x27w