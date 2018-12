Presidente da FIA diz que a sua relação com Schumacher "é agora mais próxima do que nunca"

Depois de recentemente ter assistido a um Grande Prémio de Fórmula 1 com Michael Schumacher, na mansão do antigo piloto, o presidente da FIA voltou a falar da sua relação com o alemão."Tinha uma relação próxima com Michael antes [do acidente] mas agora é mais próxima do que nunca. Não posso falar por ele, mas diria que sei tudo sobre ele. Antes do acidente, ajudou o meu instituto de lesões cerebrais e de medula. Foi, provavelmente, o seu maior investidor privado", contou Jean Todt ao periódico germânico 'Sport Bild'A proximidade com o piloto alemão tem também consequências na relação de Todt com a sua família. "Hoje a minha relação com Corinna e seus filhos também se tornou mais próxima. Recordo-me que Michael queria trazer o seu filho a Itália e ficavam muitas vezes em minha casa. Hoje o Mick é quase um adulto", concluiu.