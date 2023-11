Surreal: Primeira sessão de treinos livres em Las Vegas cancelada devido a tampa de esgoto

O assustador momento em que Carlos Sainz acertou em tampa de esgoto O assustador momento em que Carlos Sainz acertou em tampa de esgoto

A primeira sessão de treinos livres no circuito citadino de Las Vegas foi cancelada esta sexta-feira devido a uma tampa de esgoto que se soltou na estrada, obrigando Carlos Sainz a parar.O espanhol teve de imobilizar o seu Ferrari depois da mensagem 'Stop the Car' aparecer no visor do monolugar.Os 'stewards' começaram, então, a trabalhar no sentido de remover o carro da pista, mas depois percebeu-se que havia uma tampa de esgoto solta na estrada que causara danos, motivando a paragem do Ferrari.A direção da corrida decidiu, então, cancelar a sessão - tinham sido realizados menos de 10 minutos -, por questões de segurança. A ideia é verificar o estado de todas as tampas ao longo circuito.