Título de Max Verstappen confirmado: FIA recusa os dois protestos da Mercedes

BREAKING: The FIA Stewards have dismissed Mercedes' protests against the Abu Dhabi Grand Prix final classification #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/VPNIfaFDMC — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Inquéritos Max Verstappen foi um justo campeão mundial de Fórmula 1? Sim

Não Votar Inquéritos

Está confirmado: a FIA recusou este domingo os dois protestos apresentados pela Mercedes no final do Grande Prémio de Abu Dhabi, confirmando os resultados da corrida e o primeiro título mundial de Max Verstappen.Minutos após ter indeferido o primeiro protesto da Mercedes, os comissários de corrida chamaram os representantes das duas equipas e comunicaram a decisão final sobre o segundo protesto da escuderia alemã, sobre o procedimento da Direção de Corrida nas últimas voltas do GP de Abu Dhabi. À saída do edifício onde estiveram os representantes dos três orgãos, sem a presença de Toto Wolff, diretor-executivo da Mercedes, Chris Horner confirmou aos jornalistas o título de Max Verstappen. "O veredito final sairá em breve", atirou, sem conseguir esconder o sorriso no rosto."Foram considerados os argumentos apresentados por ambas as partes [Mercedes e Red Bull]. Os comissários de corrida determinaram que apesar de o carro 33 ter, num determinado momento, por um breve período de tempo, se adiantado ao carro 44, numa altura em que os dois carros estavam a acelerar e a travar, voltou novamente para trás do carro 33 e não estava à sua frente quando o período de Safety Car terminou", pode ler-se no comunicado divulgado hoje pela FIA.Negado o primeiro protesto da Mercedes, que apontava ao artigo 48.8 dos regulamentos, seguiu-se a análise ao procedimento que a Direção de Corrida teve neste domingo, depois de numa primeira instância ter proibido ultrapassagens durante o Safety Car e, após um pedido de esclarecimento de Chris Horner, chefe da Red Bull, a Michael Masi, ter dado o aval para o holandês ultrapassar os carros que prosseguiam à sua frente. Lembre-se que estes carros que seguiam à frente de Verstappen já tinham sido dobrados pelo holandês, pelo que não interferiam na luta pelo triunfo em Abu Dhabi.O Grande Prémio de Abu Dhabi terminou este domingo com um triunfo de Max Verstappen, que foi coroado o novo campeão mundial de Fórmula 1, depois de ter ultrapassado Lewis Hamilton na última volta da corrida no Circuito de Yas Marina. O piloto britânico liderava confortavelmente quando a cinco voltas do final Nicholas Latifi (Williams Racing) embateu, necessitando a entrada do Safety Car para limpar a pista. Quatro voltas depois, ou seja a apenas uma do final, o Safety Car saiu e deixou o carro 33 da Red Bull colado na traseira do 44 da Mercedes, que com pneus desgastados - ao contrário do conjunto que seguia no carro do holandês, não conseguiu segurar a liderança da corrida.