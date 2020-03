Prioridade da Ferrari é renovar com Vettel

Enquanto a pandemia não permite que as corridas se desenrolem, as equipas de Fórmula 1 viram-se para os escritórios, onde preparam o futuro. E neste contexto, a Ferrari tem um dossiê prioritário: renovar com Sebastian Vettel.





O piloto alemão de 32 anos acaba o vínculo com a escuderia italiana no final desta temporada e, face aos rumores que dão conta da possível ida de Lewis Hamilton para a rival da Mercedes, a Ferrari é clara quanto à sua intenção, como manifestou o chefe Mattia Binotto. "Começámos a discutir um novo acordo com Vettel. É importante abordarmos esse tema e percebermos se estamos todos em sintonia o mais rapidamente possível. Não é algo que deixaremos até ao final da temporada", explicou Binotto, em entrevista ao site da Fórmula 1.Segundo a imprensa italiana, Daniel Ricciardo (Renault) poderá estar na mira para substituir Vettel (se não renovar) e juntar-se assim a Charles Leclerc, jovem monegasco em quem a Ferrari aposta imenso.Entretanto, o histórico Grande Prémio do Mónaco foi ontem cancelado devido ao coronavírus. Já o GP da Holanda e Espanha estão, para já, adiados.