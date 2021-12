Prost e a rivalidade entre Hamilton e Verstappen: «Eu e o Senna éramos uns meninos...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O francês Alain Prost, quatro vezes campeão mundial, teve duelos empolgantes nos finais da década de 80 com o brasileiro Ayrton Senna, mas ao observar a luta entre Hamilton e Verstappen, fica espantado. "Eu e o Senna éramos uns meninos comparado com isto!", desabafou Prost ao ‘Canal+’.

Com as suas vivências, Prost está a reviver muitas emoções: "Quem for campeão este ano será sempre um grande campeão. Lewis encontrou em Max a motivação extra para fazer o que tem feito, depois de ter alcançado tantos títulos. De resto é muito difícil de dizer o que vai acontecer...", rematou Prost.