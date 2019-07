Qualificação desastrosa para a Ferrari no GP da Alemanha: Vettel parte do último lugar

Sebastian Vettel continua a ter um ano difícil. Na sequência de uma temporada em que ainda não conseguiu vencer qualquer corrida, o alemão sabe agora que vai partir do último lugar da grelha para o 'seu' Grande Prémio, em Hockenheim. E para piorar a situação da Ferrari, Charles Leclerc vai começar a corrida no décimo posto.





Os Ferrari até tinham dominado as três sessões de treinos livres do GP da Alemanha, mas o azar voltou a bater à porta de Vettel na qualificação. O seu Ferrari sofreu uma falha mecânica na Q1, numa altura em que o piloto ainda não tinha efetuado um tempo. Na Q3, foi Charles Leclerc a sofrer do mesmo mal. O carro do monegasco não saiu para a pista devido a mais uma falha mecânica, condenando o piloto à quinta fila na grelha de partida.Aproveitou o 'suspeito do costume' para brilhar, com Lewis Hamiton a conquistar a pole-position, seguido do Red Bull de Max Verstappen. Valtteri Bottas, também da Mercedes, começa em terceiro, com Pierre Gasly (Red Bull) em quarto.