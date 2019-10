Qualificações do Grande Prémio de F1 em Suzuka adiadas para domingo devido a tufão

O tufão Hagibis, que deve atingir esta sexta-feira o Japão, obrigou ao adiamento, de sábado para domingo, das qualificações para o Grande Prémio de Fórmula 1 (F1) no circuito de Suzuka, informou a organização.Este reagendamento, no entanto, permanece condicionado às condições meteorológicas na manhã de domingo, com o início da corrida a continuar programado para as 14h10 (06h10 em Lisboa)."Devido ao impacto previsto do tufão Hagibis, a Mobilityland [promotora do Grande Prémio] e a Federação Automobilística do Japão decidiram cancelar todas as atividades programadas para sábado, 12 de outubro", explicou esta sexta-feira a organização em comunicado."A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1 apoiam esta decisão, no interesse da segurança de espetadores, competidores e todos no circuito de Suzuka", pode ler-se na mesma nota.O Hagibis causou igualmente o cancelamento de centenas de voos domésticos programados para sábado, bem como de ligações ferroviárias de alta velocidade e de outras linhas locais e regionais.O tufão, considerado um dos mais fortes desta temporada no Pacífico, deverá aproximar-se da metade sudoeste do arquipélago japonês durante o dia de sexta-feira e seguirá em direção ao centro e nordeste do país durante o fim de semana, de acordo com o Agência Meteorológica do Japão (AMJ).O Hagibis foi classificado como "muito forte", a segunda categoria de maior intensidade da AMJ e, ao atravessar o território japonês, deverá causar chuvas torrenciais, rajadas de vento até 252 quilómetros por hora e ondas com mais de 10 metros de altura em alguns pontos da costa, de acordo com as previsões das autoridades nipónicas.O Governo japonês convocou uma reunião de emergência para tomar as medidas preventivas necessárias e recomendou que os cidadãos do centro, sul e oeste do país evitassem deslocar-se durante o fim de semana por razões de segurança.