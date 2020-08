Racing Point confirma que Hulkenberg vai voltar a substituir Sergio Pérez em Silverstone

A Racing Point confirmou, esta sexta-feira, que Nico Hulkenberg vai voltar a substituir Sergio Pérez na corrida deste sábado em Silverstone, uma vez que o piloto mexicano continua a recuperar de ter apresentado positivo à Covid-19.





Em declarações ao sítio oficial da fórmula 1, Nico Hulkenberg mostrou-se contente por poder continuar a ajudar a equipa, apesar de na última corrida não ter conseguido dar o seu contributo devido a uma avaria no seu carro antes do início da prova. "Estou entusiasmado por poder continuar com a equipa aqui em Silverstone. No último fim-de-semana, foi como se tivesse dado um grande passo no escuro, após tanto tempo longe da equipa, e também ao conduzir um carro que nunca tinha tido em mãos. Voltar a correr no mesmo circuito torna as coisas um pouco mais fáceis para mim e penso que conseguiremos estar na luta pelos pontos, que é o meu objetivo", apontou.