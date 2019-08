Raikkonen: «Passei 16 dias a beber e não me lembro de metade do que fiz»

Kimi Raikkonen deu uma entrevista ao site 'Motorsport' em que abordou algumas passagens do seu livro, como foi o caso de uns episódios relacionados com álcool.





O piloto da Alfa Romeu conta que passou 16 dias seguidos a beber entre os grande prémios do Bahrein e de Barcelona, em 2013. "Não me lembro do que fiz, metade das coisas tiveram de me contar. Passávamos pela Europa e divertimo-nos um pouco. Quem tem isso de mal? É normal, aconteceu muitas vezes. Não foi a única vez que fiz algo do género, diverti-me."De qualquer forma, o finlandês reconhece que não repetiria a experiência. "Se bebesse durante 16 dias não me sentiria bem como dantes. Há outras coisas na vida que são mais importantes para mim", frisa Raikkonen. "Agora tenho uma família, a minha vida é mais completa. Passar tempo com os meus filhos e com a minha família é mais importante."