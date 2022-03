Ralf Schumacher e o momento da Mercedes: «Há pouca esperança no título mundial»

Ralf Schumacher considerou que existem "poucas esperanças" para a Mercedes no que à conquista do título Mundial de Fórmula 1 desta temporada diz respeito."No passado, a Mercedes podia usar o seu motor e conseguia maior potência que os rivais. Este ano é diferente. Talvez seja necessário melhorar em termos do combustível. E logo depois vem o carro. Não é suficientemente eficiente em termos de resistência ao ar e aerodinâmica", começou por explicar o irmão de Michael Schumacher à 'Sky'.E prosseguiu: "Costumavam compensar tudo isto com a potência do motor, mas este ano não. Na corrida, a velocidade da Mercedes não foi má, mas ainda assim estiveram a quase um segundo da Red Bull e da Ferrari. Vejo que há poucas esperanças de que se metam na luta pelo Mundial de Fórmula 1. Acredito que terão de encarar um momento difícil".Ralf deixou ainda elogios a George Russell, o novo companheiro de Lewis Hamilton na escuderia alemã. "Já demonstrou à Mercedes que o Lewis tem um companheiro de grande nível. Vai ser emocionante ver o resto [da temporada], já que Russell não está contente com a atual posição de segundo piloto da equipa", rematou.Recorde-se que Lewis Hamilton não foi além do 10.º lugar no GP da Arábia Saudita . George Russell foi 5.º.