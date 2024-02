Ralf Schumacher não tem dúvidas: «Hamilton tentará ser o número 1 na Ferrari»

A impactante transferência de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari, que acontecerá em 2025, e que foi anunciada na semana passada, ainda dá que falar e um dos assuntos em destaque é a relação que o piloto britânico terá com o seu novo colega de equipa, o monegasco de 26 anos Charles Leclerc.Apesar da equipa italiana, provavelmente, ter a melhor dupla de pilotos para essa temporada, também existe a possibilidade de a Ferrari ter de gerir uma luta de egos.Ralf Schumacher, ex-piloto alemão, falou sobre este assunto à Sky Alemanha. "Quando Hamilton estiver na Ferrari ele tentará ser o número 1 da equipa, mas acho que terá que lutar por isso, porque Leclerc está lá há muito tempo. A Ferrari já fez isso no passado com o número 1 e não foi bem recebido por todos. O mais importante é: o que os pilotos querem? Lewis precisa de um carro estável, enquanto Charles pode lidar com um carro instável. Resta saber quem vai prevalecer", apontou.O irmão do heptacampeão mundial Michael Schumacher falou, também, sobre como será a temporada deste ano para as duas equipas. "2024 será um ano muito difícil para a Ferrari e para a Mercedes. Por um lado, temos um piloto que é suposto estar a lutar pelo Campeonato do Mundo, por isso temos de partilhar tudo com ele [Hamilton], mas só até um certo ponto da temporada, por causa do desenvolvimento do carro. Na Mercedes, sem dúvida, estarão mais focados em apoiar George Russell", acrescentou.Por fim, Schumacher justificou a decisão de Hamilton de se mudar para a Ferrari no próximo ano. "No começo pareceu surpreendente, mas na verdade é um tanto compreensível. O Lewis quer vencer de qualquer maneira e acho que ele perdeu um pouco de confiança na equipa e na estrutura da Mercedes nos últimos dois anos.", concluiu.Por Beatriz Euzébio