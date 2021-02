Ralf Schumacher sem 'papas na língua': «O que Hamilton está a fazer é vergonhoso»

A menos de um mês de a Mercedes apresentar o carro para a temporada de 2021 da Fórmula 1 ainda não se sabe se o principal piloto da escuderia alemã vai continuar na equipa. As negociações para a renovação do contrato de Lewis Hamilton tardam a chegar a bom porto e já há quem critique a alegada intransigência do piloto.





Questionado pela 'Sky Alemanha' sobre as exigências que o britânico estará a fazer à Mercedes - 40 milhões de euros por época até 2024, um prémio de 10 por cento das receitas da Liberty Media se conseguir novos títulos, além de um exclusivo Mercedes AMG One -, Ralf Schumacher, irmão de Michael Schumacher, não mordeu a língua. "Uma coisa é óbvia; a Fórmula 1 é mais forte e maior do que qualquer indivíduo", começou por dizer o antigo piloto."Estamos no mês de fevereiro e o piloto mais importante, sete vezes campeão do Mundo, ainda não renovou. Acho vergonhoso, tenho de dizer isto honestamente. O Lewis não deve esquecer o risco que está a correr, ainda há a possibilidade de a Mercedes colocar o George Russell naquele carro. Sempre se disse que era uma questão de dinheiro, mas espero que não seja", frisou o antigo piloto da Jordan, Williams e da Toyota, que disputou 180 grandes prémios e subiu 27 vezes ao pódio.