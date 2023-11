Ralph Schumacher e a situação do irmão: «Infelizmente, às vezes a vida não é justa»

"Infelizmente, às vezes a vida não é justa. Temos de aceitar isso", explicou Ralph, também ele antigo piloto de Fórmula 1, agora comentador da modalidade na Sky Alemanha.



"Quando vejo os filhos dele, a Gina-Maria e o Mick, o meu coração sorri. Se alguém precisar de mim, estou lá. Eles estão a seguir o seu caminho", acrescentou.



Relacionadas Advogado explica por que nunca houve um relatório final sobre a saúde de Schumacher



Nem eles nem a mãe, Corinna Schumacher, fazem comentários sobre a situação clínica de Michael. O antigo piloto vive na sua mansão, na Suíça, rodeado por cuidados médicos e muito secretismo.





"Infelizmente, às vezes a vida não é justa. Temos de aceitar isso", explicou Ralph, também ele antigo piloto de Fórmula 1, agora comentador da modalidade na Sky Alemanha."Quando vejo os filhos dele, a Gina-Maria e o Mick, o meu coração sorri. Se alguém precisar de mim, estou lá. Eles estão a seguir o seu caminho", acrescentou.Mick Schmumacher, de 24 anos, seguiu as pisadas do pai e esteve durante dois anos a competir na Fórmula 1, ao serviço da Haas, sendo agora piloto de reserva da Mercedes. A irmã, Gina-Maria Schumacher, de 26 anos, compete em provas de hipismo.Nem eles nem a mãe, Corinna Schumacher, fazem comentários sobre a situação clínica de Michael. O antigo piloto vive na sua mansão, na Suíça, rodeado por cuidados médicos e muito secretismo.

Ralf Schumacher deu uma entrevista à revista alemã 'Bunte' em que abordou a situação do irmão, Michael, que há quase 10 anos se mantém afastado dos holofotes, depois do acidente que sofreu quando esquiava com o filho nos Alpes franceses. 'Shumi', sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, bateu com a cabeça numa rocha, em dezembro de 2013, e a família nunca esclareceu em que condição física ficou depois disso, mantendo um enorme secretismo em torno do assunto.