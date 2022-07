Red Bull contrata psicólogo para controlar palavrões e gritaria de Tsunoda pelo rádio

Yuki Tsunoda, jovem japonês da Alpha Tauri, é um dos pilotos mais temperamentais da Fórmula 1 e a Red Bull, a escuderia mãe, não quer continuar a ouvir palavrões, asneiras e gritaria pelo rádio sempre que algo corre mal nos treinos ou em prova.Tsunoda perde frequentemente as estribeiras e a Red Bull contratou um psicólogo para o ajudar a ter algum controlo. Quem o revelou foi Helmut Marko, consultor da Red Bull. "Contratámos um psicólogo para trabalhar com ele porque está sempre a reclamar em todas as curvas e isso repercute-se no seu rendimento."E acrescentou, comparando o japonês com Verstappen, piloto da Red Bull. "Devemos controlar as nossas emoções. Graças a Deus que o Max está calmo. O nosso miúdo mais problemático nesse sentido é o Tsunoda. É incrível como 'explode' no rádio."Antes do Grande Prémio da Áustria, no último fim de semana, Tsunoda falou do novo profissional que o acompanha. "Eu já estava a trabalhar com um na Fórmula 2, estava muito contente com ele, foi uma das razões por que estou na Fórmula 1. Este novo psicólogo, contrataram-no há umas quatro corridas, não sei se as coisas estão a funcionar ou não."