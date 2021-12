Red Bull deteta problema no carro de Verstappen pouco antes do arranque da qualificação

A Red Bull teve de mudar no último momento a asa traseira do carro de Max Verstappen, instantes antes da qualificação em Abu Dhabi. Os mecânicos trabalharam freneticamente para terem o monolugar do holandês a postos, uma adversidade de última hora que Chris Horner disse ser normal."A asa traseira tinha um problema. Os carros estão 'cansados', estão em fim de vida. Algumas partes já têm dois anos", disse o responsável da Red Bull à 'Sky Sports'."Não seria correto deixar as coisas como estavam, por precaução mudámos e temos de ver também como está o carro do Sergio Pérez", acrescentou.Max Verstappen e Lewis Hamilton, da Mercedes, vão lutar na corrida de amanhã, em Abu Dhabi, a última da época, pelo título Mundial.