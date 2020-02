Red Bull já mostrou o RB16 com que vai atacar Mercedes e Ferrari

A Red Bull Racing apresentou esta quarta-feira o RB16, o monolugar para a próxima temporada de Fórmula 1. Visualmente muito semelhante ao RB15, este modelo apresenta-se com esperanças renovadas e com a "mira" apontada à Mercedes e à Ferrari.

O "layout" é exactamente o mesmo do ano passado e a própria Red Bull até brincou com a situação: "As pinturas são feitas para durar".

A expectativa para este modelo é enorme e esta quarta-feira já o vamos poder ver em pista. A equipa das bebidas energéticas tem um "shakedown" planeado para o Circuito de Silverstone, em Inglaterra, com o holandês Max Verstappen a ser o escolhido para este primeiro contacto com a pista.

Recorde-se que este é o segundo ano da parceria entre a Red Bull Racing e a Honda, depois de um ano de estreia com nove pódios e três vitórias.



No final do ano passado a Red Bull Racing fez história ao fazer o primeiro "pit-stop" em gravidade zero. Pode rever o momento no vídeo abaixo.