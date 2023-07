Red Bull justifica despedimento de De Vries: «Não víamos evolução. Íamos esperar porquê?»

Nyck de Vries é a mais recente vítima da curta margem que a Red Bull dá aos pilotos quando os resultados não surgem. A decisão de despedir o piloto apanhou de surpresa pelo timing, mas há muito que se suspeitava que, em face das dificuldades do holandês, este fosse o passo a dar. Algo que surgiu na quarta-feira e que hoje Helmut Marko justificou bem ao jeito da decisão tomada: de forma brutal..."Contratámos o Nyck porque se tinha muito bem em Monza no ano passado. Esperávamos que, pelo menos, conseguisse andar ao mesmo nível que o colega de equipa Yuki Tsunoda, mas não foi esse o caso. Era sempre três décimos de segundo mais lento e não víamos melhorias", começou por justificar o consultor da Red Bull, em declarações ao 'De Telegraaf'.Helmut Marko refutou ainda a ideia de que deveria ter sido dada mais margem ao holandês por conta da sua inexperiência na Fórmula 1. "Ele tem 28 anos, tem imensa experiência e teve a possibilidade de aprender imenso como piloto de testes em várias equipas de Fórmula 1. Não o podes comparar com um rookie. Em Baku, por exemplo, começou bem o fim de semana, mas depois bateu de novo. Tínhamos de fazer algo. Íamos esperar porquê? Duas corridas fariam alguma diferença se não vemos qualquer melhoria? O Nyck é um tipo muito simpático, mas a velocidade não estava lá".E quanto à aposta em Ricciardo - que irá ser o piloto da Alpha Tauri até final do ano -, Marko assume que o momento do teste em Silverstone ajudou. "Os tempos dele foram competitivos nos três tipos de pneus. Se não tivesse essa velocidade teríamos de procurar noutro lado".