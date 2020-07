Red Bull rejeita Vettel para 2021

Sebastian Vettel vai abandonar a Ferrari no final da temporada e já admitiu estar interessado num potencial regresso à Red Bull Racing - na qual foi quatro vezes campeão mundial.



Chris Horner, diretor da equipa com licença austríaca mas sede no Reino Unido, abordou o assunto. "Obviamente que foi discutido, passámos anos maravilhosos com o Seb, mas o nosso compromisso é com os nossos pilotos atuais (Max Verstappen e Alexander Albon). Formam uma grande dupla que achamos ter grande potencial. É um não definitivo, e o Seb tem conhecimento disso", frisou.



"Não é comum que um piloto quatro vezes campeão mundial esteja sem equipa nesta altura do ano. Acho que ele tem algumas escolhas disponíveis: a Racing Point ou ficar um ano fora da competição para reavaliar as opções que tem", concluiu o diretor.