Red Bull "surpreendida e dececionada" com avaliação da FIA sobre o limite orçamental de 2021

A Red Bull não demorou muito tempo a reagir ao comunicado oficial da Federação Internacional do Automóvel (FIA), que esta segunda-feira informou que a equipa campeã mundial de pilotos no último ano terá excedido o limite orçamental proposto para 2021. "A submissão [dos documentos relativos a 2021] foi abaixo do limite orçamental, por isso precisamos de analisar cuidadosamente as ilações que a FIA retirou", começou por dizer a Red Bull, em mensagem partilhada nas redes sociais, sublinhando que a equipa sente-se "surpreendida e dececionada" com a decisão comunicada hoje pela FIA.

A Red Bull informou ainda que toda a situação está a ser acompanhada pela FIA e que a equipa irá "avaliar todas as opções que estão disponíveis" com o objetivo de encontrar o melhor desfecho para este cenário.